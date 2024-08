Goud voor Canadese sprinters na geblunder VS, Paulino neemt record af van Perec

De Canadezen, in 1996 ook de beste en wereldkampioen in 2022, kwamen na 37,50 over de meet. Dat was een fractie rapper dan Zuid-Afrika (na Nigeria in 1992 het tweede Afrikaanse land met een plak) en Groot-Brittannië.

Paulino loopt Perec uit de boeken

Marileidy Paulino bezorgde de Dominicaanse Republiek goud op de 400 meter. Met haar machtige overwinning (48,17 seconden) nam Paulino in Parijs het 28 jaar oude olympisch record af van Française Marie-Jose Perec, die tijdens de openingsceremonie het olympisch vuur aanstak met judogrootheid Teddy Riner.