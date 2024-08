Gezochte Catalaanse separatistenleider Puigdemont zegt terug te zijn in België

De gevluchte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is "na een paar extreem moeilijke dagen" terug in België, zo meldt hij zelf op X.

Nadat hij gisteren in de Catalaanse hoofdstad Barcelona was opgedoken om een toespraak te houden, hield de Spaanse politie een klopjacht om hem te vinden. Honderden agenten werden ingezet en wegen werden afgesloten voor politiecontroles. Toch wist Puigdemont uit handen van de politie te blijven en terug te keren naar zijn woonplaats in België.

"Ik heb duizenden kilometers afgelegd in heel weinig dagen", schrijft Puigdemont (61). "Dat kostte me veel energie. Ik vertrouw erop dat men zal begrijpen dat ik nog een paar uur nodig heb om uit te rusten en wat frisse lucht te krijgen."

Agenten aangehouden

Tegen Puigdemont loopt al zeven jaar een arrestatiebevel. De Spaanse justitie heeft hem vervolgd voor het verduisteren van overheidsgeld. In 2017 week hij uit naar België, waar hij in Waterloo ging wonen, vlak bij Brussel. Gisteren was hij voor het eerst weer in Catalonië.

Hij kon ongehinderd een toespraak houden bij het Catalaanse parlement en verdween toen in een auto die klaarstond. De politie heeft drie Catalaanse agenten aangehouden na zijn ontsnapping. Ze worden ervan verdacht hem te hebben helpen ontsnappen.

Spanje vroeg al vaker om uitlevering van Puigdemont, maar rechters in zowel België als Duitsland gaven daar geen gehoor aan. Puigdemont genoot bovendien parlementaire onschendbaarheid nadat hij in 2019 tot Europarlementariër was gekozen. Die status werd hem in 2021 ontnomen.