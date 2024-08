Lavreysen lijkt in 'beste vorm ooit' op weg naar ultieme hattrick: 'Voelde me super'

Eigenlijk was er maar één baanwielrenner die het individuele sprintgoud op de Olympische Spelen van Parijs kon winnen. En toch verbaasde Harrie Lavreysen, wereldkampioen sinds 2019, zichzelf met de manier waarop het lukte. "Bizar. Ik voelde me echt superlekker. Ongelooflijk."

In de finale rekende hij af met de Australiër Matthew Richardson, de enige sprinter die het Lavreysen nog een beetje lastig kon maken. Maar tegen Lavreysen racen is niet te doen in deze vorm - zijn beste vorm ooit, zei hij.

'Niks fout gedaan'

"Zeker. Na die dag van de 200 meter (toen hij een wereldrecord in de sprintkwalificatie reed, red.) was ik wel echt even gesloopt. Maar ik heb gisteren goed kunnen herstellen. Vandaag voelde ik me echt super. Niks fout gedaan, geweldig."

En dat tegen de razendsnelle Richardson, die eigenlijk Lavreysens enige echte bedreiging was. "Ik heb in de afgelopen vier jaar niet vaak verloren, maar als ik verloor, was het van hem. Zijn versnelling is heel goed, dus ik heb er twee lange ritten van willen maken, zodat zijn versnelling eruit ging."