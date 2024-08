Vitesse pijnlijk onderuit in openingsduel, TOP Oss pakt koppositie in eerste divisie

Toch kreeg Vitesse vlak voor tijd nog een flinke teleurstelling te verwerken. In vijf fatale minuten, in de slotfase van het duel, kwam Telstar nog tweemaal tot scoren. Daarmee gingen de Noord-Hollanders er, licht geflatteerd, met een 2-3 overwinning vandoor in stadion Gelredome.

TOP Oss aan kop

Na de eerste speeldag in de Keuken Kampioen Divisie is TOP Oss de verrassende koploper. De Brabanders eindigden vorig seizoen als achttiende, maar boekten vrijdagavond een knappe zege op Excelsior, dat de afgelopen jaargang in de eredivisie actief was geweest.

TOP Oss schoot in de hele wedstrijd vijf keer op doel en was daarmee drie keer succesvol. Giovanni Korte, Abel Stensrud en Tijmen Wildeboer maakten de openingstreffer van Excelsior's Richie Omorowa ongedaan.

Ook FC Eindhoven (2-0 tegen FC Den Bosch) won vrijdagavond met twee doelpunten verschil, maar omdat TOP vaker scoorde, staat de ploeg uit Oss in ieder geval één dag bovenaan de ranglijst.