FC Groningen kent droomrentree in eredivisie met grote zege op NAC Breda

FC Groningen heeft een uitstekende terugkeer in de eredivisie beleefd. In het Hoge Noorden werd de Parel van het Zuiden, NAC Breda, met ruime cijfers aan de kant gezet: 4-1.

NAC kwam na zes minuten met een man minder te staan toen debutant Enes Mahmutovic een rode kaart kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Groningen was daarna meedogenloos en kwam al voor rust op een 3-0 voorsprong door doelpunten van Leandro Bacuna (strafschop), Rui Mendes en Marco Rente.

De wedstrijd was daarmee al vroeg beslist. Beide ploegen kwamen na de thee nog eenmaal tot scoren, waarmee de 4-1 eindstand een feit was en Groningen in ieder geval voor één dag teletekstpagina 819 aanvoert.

Valse start NAC

Voorafgaand aan de wedstrijd was er sprake van gezonde spanning en veel enthousiasme bij zowel FC Groningen als NAC Breda. Vorig seizoen kwamen beide clubs nog uit in de eerste divisie, maar beide slaagden erin om terug te keren op het hoogste niveau. Ze mochten het eredivisieseizoen 2024/2025 openen op de vrijdagavond, bekend terrein voor beide promovendi; de vrijdagavond is de belangrijkste speeldag in de eerste divisie.

Voor NAC-verdediger Mahmutovic werd het een eredivisiedebuut om snel te vergeten. Al na zes minuten legde hij de doorgebroken Jorg Schreuders onreglementair neer in zijn eigen strafschopgebied. Het oordeel van scheidsrechter Nagtegaal: een rode kaart en een penalty.

Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al voorbij voordat die goed en wel begonnen was. Groningen benutte de penalty via aanvoerder Bacuna en nam daarna geen gas terug. Via een goal van Rui Mendes, na een mooie pass van Luciano Valente, en een kopbal van Rente stond er na een halfuur een ruime 3-0 voorsprong op het bord.