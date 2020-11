Ajax verklaart positieve coronatesten door fout in laboratorium

PSV-collega Roger Schmidt opperde dat de afgelopen periode met naast de competitie ook drie weken achtereen een Europees duel veel zijn elftal gevergd had. Bij Ajax, waar alleen de geblesseerde Mohammed Kudus ontbreekt, is van vermoeidheid echter geen sprake, durft Ten Hag wel te stellen. "Nee, wij zijn niet moe. Het elftal is nog fris en maakt ook een heel gretige indruk."

En nu is het wachten op de uitslag van de coronatesten van vrijdagochtend, terwijl het immer beladen competitietreffen bij FC Utrecht voor de deur staat. "Wat corona betreft, is er na dinsdag niets veranderd", vertelt Ajax-trainer Erik ten Hag, die tegen Midtjylland enkele spelers dreigde te moeten missen, totdat bleek dat het door de UEFA uitgekozen laboratorium een foutje had gemaakt. "Daar gaan wij vanuit."

Het is een roerig weekje geweest bij Ajax. Coronaperikelen in de aanloop naar het Champions League-treffen met FC Midtjylland, maar ook een 2-1 overwinning in Denemarken en dus drie belangrijke punten.

En dat zal zijn ploeg ook nodig hebben op bezoek bij FC Utrecht (zondag 12.15 uur), dat deze week plots trainer John van den Brom naar Genk ziet vertrekken. René Hake zal de honneurs waarnemen. Wat dat met een elftal doet, durft Ten Hag niet te zeggen. "Dat is onvoorspelbaar. Maar ik houd mij liever met mijn eigen ploeg bezig, met welke houding wij het veld opgaan. Wij moeten daar winnen zondag."

Selectie vliegt uit

En daarna vliegt een groot deel van zijn selectie uit om her en der in de wereld interlands af te werken. Pogingen om spelers over te halen om in deze coronatijd lekker in Amsterdam te blijven, heeft hij niet gedaan. "Dat is kansloos. Ik ken de regels. Natuurlijk hebben wij contact met de bonden, maar als zij erop staan, moet je de spelers afgeven."

"Zeker nu het virus zich toch weer verspreidt, is interlandvoetbal niet verstandig, zeker vriendschappelijk niet. Al begrijp ik het wel, hoor. Een bondscoach wil ook met zijn spelers werken. Maar hoewel ook hier geen sprake is van een echte bubbel, kun je door bepaalde maatregelen het virus wel enigszins buitenhouden. Als ze weggaan wordt de controle natuurlijk een stuk minder."

'Klaassen bij Oranje na pas vier weken Ajax'

Ten Hag is niet verrast dat Davy Klaassen na drie jaar weer bij het Nederlands elftal zit. "Ik zei net wel tegen hem dat het snel gaat als je vier weken bij Ajax zit", vertelde hij. "Maar Davy is natuurlijk erg goed bezig. Hij is een uitstekende voetballer die het spel sneller dan anderen leest."

"Klaassen vertrok bij Ajax als beste speler van de eredivisie", zei Ten Hag. "Daar was denk ik iedereen het wel over eens. Bij Everton en Werder Bremen heeft hij nog meer ervaring opgedaan. Die bagage heeft hij weer mee naar ons genomen."