Passagiersvliegtuig met 62 mensen aan boord neergestort bij São Paulo

In de buurt van de Braziliaanse stad São Paulo is een passagiersvliegtuig neergestort. Volgens het Braziliaanse tv-station GloboNews had het toestel 62 mensen aan boord, inclusief de bemanning. De gemeente waar het toestel neerkwam zegt dat alle inzittenden zijn omgekomen.

De luchtvaartmaatschappij Voepass bevestigt dat een van zijn toestellen bij een incident is betrokken. Op de website zijn telefoonnummers geplaatst die familie van de passagiers kunnen gebruiken voor inlichtingen.

De brandweer zegt dat een toestel is neergestort bij de plaats Vinhedo, bijna 80 kilometer ten noordwesten van São Paulo.

Video's

Op sociale media zijn meerdere video's te zien waarop een vliegtuig ronddraaiend uit de lucht valt. Het verdwijnt achter bebouwing en begroeiing. Daarna stijgt zwarte rook op. Een andere video toont brandende wrakstukken in wat een tuin achter een woning lijkt te zijn.