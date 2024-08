Stunt op wielerbaan: Van Belle en Van der Duin pakken olympisch brons op koppelkoers

Het Nederlandse duo reed halverwege de race een rondje vooruit op de rest van het veld, waarmee 20 punten werden gepakt en Van Belle en Van der Duin aan de leiding gingen.

De voorsprong bleef tot zo'n 25 ronden voor het einde staan, totdat Nederland enkele aflossingen miste en de Italiaanse vrouwen er ook in slaagden de rest van het veld een rondje in te halen.

Daarna was het zaak voor de jonge Van der Duin en Van Bellle om aan te haken bij de Italianen, zodat zij in ieder geval een medaille zouden pakken. Lang was het zilver, maar de Britse vrouwen kwamen in de allerlaatste tussensprint nog voorbij de Nederlandse vrouwen.

Hoe werkt de koppelkoers precies? Oud-baanwielrenster en NOS-commentator Kirsten Wild legt het je uit: