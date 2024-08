Fans Taylor Swift zingend op straat in Wenen na afgelasten concerten

Bij bioscopen zijn er popcornbuckets te krijgen in stijl van The Eras Tour, de naam van de concertreeks. Maar ook die waren erg gewild, zegt De Vries. "We zijn vier bioscopen afgegaan, maar ze waren allemaal al weg."

Een vriendin van haar wist er toch nog een te bemachtigen, bij een bioscoop op zo'n anderhalf uur rijden van de Oostenrijkse stad.

De Vries vond het heel fijn om alsnog samen te komen met andere fans. "Je baalt toch wel ontzettend. Dan is het fijn als je de binnenstad in komt, andere swifties ziet en elkaar een glimlach geeft van: we hebben dezelfde pijn, maar we gaan er het beste van maken'. Dat klinkt heel cheasy, maar het heeft wel een beetje geholpen bij het verwerken."