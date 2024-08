Lavreysen pakt voor tweede keer op rij olympisch goud op individuele sprint

"Ik heb me echt super gevoeld, niks fout gedaan, geweldig", zei Lavreysen. En dat tegen de razendsnelle Australische Richardson die eigenlijk de enige echte bedreiging was voor de Nederlanders. "Ik heb in de afgelopen vier jaar niet vaak verloren, maar als ik verloor, was het van hem. Ik heb er twee lange ritten van willen maken, zodat zijn snelheid eruit ging."

Lavreysen is in de vorm van zijn leven, bevestigt hij. "Het is onwerkelijk. Dat het lukt, is fantastisch. Mijn vierde goud", stamelde 'De Lichtflits uit Luyksgestel'.