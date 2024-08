Pleegouders Boeve prijzen sociale inborst Nageeye: 'Overlever met oog voor medemens'

Als twee mensen Nageeye (35) kennen, zijn het Jos en Jantine Boeve. Zij zijn het die in 2006 onmiddellijk 'ja' zeggen wanneer hen wordt gevraagd thuis in Oldebroek onderdak te bieden aan een Somalische tiener die in het bezit is van een Nederlands paspoort, maar na omzwervingen weer in Afrika is beland.

Ervaring met het grootbrengen van kinderen hebben ze nog niet, als late twintigers. Jantine Boeve is in verwachting, maar de gezinsuitbreiding komt eerder dan gedacht. Het christelijke gezin wordt plots verblijd met de komst van een zeventienjarige zoon die moslim is.