Podcast de Dag: NOS-correspondenten zeggen 拜拜 (byebye) tegen China

NOS-correspondenten Sjoerd den Daas en Garrie van Pinxteren nemen afscheid van hun China. Tientallen jaren woonden ze er en de laatste jaren deden ze verslag van het land als correspondent. Speciaal voor podcast De Dag reizen ze naar de plekken waar het voor hen allemaal begon. Via die reis en hun tijd in China vertellen ze hoe het land is veranderd.

Garrie van Pinxteren kwam in 1982 als student naar China, werkte op een handelskantoor in Hangzhou en werd uiteindelijk correspondent. Ze zag een China vol mogelijkheden en groei in de jaren '80 en was slechts een handdruk verwijderd van de bekende multimiljardair Jack Ma, de oprichter van Alibaba. Maar Van Pinxteren ziet na alle groeijaren nu vooral een China dat naar binnen keert.

Sjoerd den Daas reisde als fysiotherapeut in 2007 naar het platteland van China, naar Hongtong. Een plek waar ze de groei zien, de hogesnelheidstrein raast door het dorp, maar waar ze de groei niet per se voelen. Den Daas vertelt hoe achtergesteld het gebied jaren geleden was. En hoe er onder aan de streep weinig vooruitgang is voor de mensen buiten de stad. Wat blijft is de warmte van de Chinezen.

Presentatie & montage: Marco Geijtenbeek

Redactie: Judith van de Hulsbeek