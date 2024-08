Breaker Sardjoe verpulvert tegenstanders en gaat naar kwartfinales: vanavond al finale

Breaker India Sardjoe heeft geïmponeerd in de groepsfase op de Olympische Spelen. Vanavond om 21.15 uur hoopt ze in de finale te staan in Parijs.

De groepsfase bestond uit drie duels met verschillende tegenstanders. Sardjoe won haar eerste twee battles met overmacht, waardoor ze door mag naar de kwartfinales. Die beginnen om 20.00 uur.

Haar eerste groepswedstrijd was tegen B-girl Vanessa (Vanessa Marina) uit Portugal. In de eerste ronde bood Vanessa nog tegenstand (6-3 voor Sardjoe), maar in de tweede ronde won B-girl India met 9-0.