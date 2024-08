Breaker Sardjoe begint imponerend en hoopt op finaleplaats vanavond

Breaker India Sardjoe heeft haar eerste wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. Vanavond om 21.15 uur hoopt ze in de finale te staan.

Eerst wacht de groepsfase, waarin ze zich kan plaatsen voor de knock-outs. Sardjoe danst daar drie verschillende duels tegen andere B-girls. De twee beste danseressen in haar groep gaan door naar de kwartfinales.

In de pre-qualifier nam de Haagse het op tegen Manizha Talash, uit het olympisch vluchtelingenteam. B-girl India, zoals ze ook wordt genoemd, werd door elk jurylid beter beoordeeld dan B-girl Talash, waardoor ze met 3-0 won.

Talash leek tijdens haar breakdance een politiek statement te maken. Ze haalde een cape tevoorschijn, waarop de tekst 'Free Afghan Women' (vrijheid voor Afghaanse vrouwen) stond.

Sardjoe is één van de kanshebsters op olympisch goud. In 2023 won ze de Europese Spelen in Krakau, waardoor ze zich plaatste voor de Spelen in Parijs.

Wat is breaking

Breaking, in de volksmond beter bekend als breakdance, is een danssport waarin deelnemers het in duelvorm tegen elkaar opnemen. Aan het einde van een battle bepaalt de jury wie van de twee heeft gewonnen.

De sporters kunnen geen specifieke dans voorbereiden, aangezien ze niet van tevoren weten welke muziek er gedraaid wordt. Dansers worden beoordeeld op kracht, muzikaliteit en creativiteit.

In deze explainer legt NOS-verslaggever Suzanne de sport verder uit.