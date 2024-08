Lavreysen met gemak naar finale, Hoogland wacht duel om het brons

Harrie Lavreysen heeft zoals verwacht de finale van het olympisch sprinttoernooi bereikt. Jeffrey Hoogland redde het niet tegen de Australiër Matthew Richardson, maar maakt nog wel kans op een bronzen medaille.

De troostfinale en de eindstrijd zijn al aan het begin van de avond, zo rond 18.00 uur. Lavreysen neemt het dan tegen Richardson op om olympisch goud.

Lavreysen rekende in zijn halve finale in twee ritten af met de Brit Jack Carlin, die bij zowel de vorige Spelen als de laatste WK genoegen moest nemen met brons. De Nederlandse titelverdediger, die al goud van de teamsprint op zak heeft, won de eerste rit van kop af aan en schoot in de tweede met gemak over de Schot heen.

Hoogland wachtte met Matthew Richardson een lastiger klus, hoewel de 25-jarige Australiër met alleen WK-zilver uit 2022 geen indrukwekkend palmares kan overleggen. Hij was echter in de kwalificatie slechts 0,003 seconde langzamer dan de nieuwe wereldrecordhouder Lavreysen.

Richardson had voor de eerste rit de koppositie geloot, maar die had Hoogland bij het ingaan van de laatste ronde al overgenomen. Genoeg voor de winst was dat niet, want zijn rivaal vloog er in de laatste meters weer overheen.