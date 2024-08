Oekraïne valt Russische luchtmachtbasis aan, Rusland beschiet winkelcentrum Oekraïne

In Koersk liggen onder meer enkele luchtmachtbases en op ongeveer honderd kilometer van de grens staat een energiecentrale die cruciaal is voor de energievoorziening in de regio.

Een woordvoerder van het Witte Huis zei eerder al dat de Amerikaanse regering opheldering wil van het Oekraïense leger over de inval in Koersk.

Er wordt volop gespeculeerd over de bedoelingen van de Oekraïnse legerleiding. Voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif noemde het eerder bij de NOS vooral een morale booster. "Alleen maar terrein prijsgeven is killing. Ze moesten wat offensiefs gaan doen. Het mentale effect hiervan is heel belangrijk."