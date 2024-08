Olympische worstelaar opgepakt in Parijs op verdenking seksueel misbruik

Een Egyptische worstelaar is opgepakt vanwege seksueel misbruik. Mohamed El-Sayed, die actief was op de Olympische Spelen, zou in een café een vrouw bij haar billen hebben gepakt.

Volgens de Franse politie vond het incident plaats in de nacht van donderdag op vrijdag buiten een café dat El-Sayed heeft bezocht. De politie maakte zijn identiteit niet bekend, maar de Egyptische delegatie op de Olympische Spelen noemde zijn naam wel. Er is een onderzoek geopend.

El-Sayed werd in Parijs al vroeg uitgeschakeld. In de achtste finales van het Grieks-Romeins worstelen voor mannen tot 67 kilogram, verloor hij van Hasrad Jafarov , die later in het toernooi brons won.

Op de vorige Olympische Spelen in Tokio bemachtigde El-Sayed in dezelfde gewichtsklasse de bronzen medaille.