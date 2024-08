Teze weigert voor PSV te spelen, trainer Bosz vindt dat onacceptabel

Jordan Teze wil komend weekend niet spelen voor PSV, zo vertelt zijn trainer Peter Bosz in aanloop naar de eredivisiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. De verdediger lijkt op weg naar AS Monaco en weigert daarom morgenavond in actie te komen voor PSV.

"Jordan heeft aangegeven dat hij niet wil spelen, dat is onacceptabel. Dan pak ik je ook niet bij de selectie en dan train je vandaag ook niet mee", maakte Bosz duidelijk.

De onderhandelingen over een overstap van de 24-jarige Teze richting Monaco spelen al langer. Woensdag stelde de in Eindhoven opgeleide speler zijn trainer op de hoogte dat hij zaterdag niet voor PSV wil spelen.

"Hij heeft mij dat twee dagen geleden al verteld, en dat gisteren nog eens herhaald", aldus Bosz. "Ik heb hem gevraagd of hij het zeker wist, en of hij de consequenties ook kent. Dat was zo, dus dan zijn dit de consequenties."