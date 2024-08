Derde verdachte (18) aangehouden voor verijdelde aanslag op Swift-concert

In Wenen is een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar een verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift. Het is een 18-jarige man uit Irak, heeft het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

De Irakees kent de 19-jarige hoofdverdachte, die woensdag al is aangehouden. De hoofdverdachte had trouw gezworen aan de terreurorganisatie Islamitische Staat en heeft bekend dat hij zich deze week wilde opblazen bij een concert van de Amerikaanse superster in Oostenrijk.

Er zit ook al een jongen van 17 vast. Hij kent de hoofdverdachte ook en was een paar dagen geleden begonnen met een baan op de locatie van het concert.

Op een persconferentie zeiden autoriteiten gisteren dat in het huis van de 19-jarige explosieven zijn gemaakt. Het plan zou zijn geweest om mensen buiten het stadion om het leven te brengen met een explosie. Ook zouden de verdachten messen hebben willen gebruiken.

Swift zou deze week drie concerten geven in Wenen, maar die zijn afgelast, tot grote teleurstelling van de Swifties, de fans van de Amerikaanse zangeres. Swift zelf heeft nog niet gereageerd.