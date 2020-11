30 jaar cel geëist tegen Nijmegenaar die 'guerrillaoorlog voerde'

Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man van 23 uit Nijmegen voor een liquidatie en een reeks aanvallen. Slachtoffer van de liquidatie was de 51-jarige autohandelaar Henk Baum uit Nistelrode. Hij werd op 22 maart 2018 in zijn auto doodgeschoten bij Schaijk.

Verdachte Dennie van der Z. ontkent, maar justitie zegt over veel bewijsmateriaal te beschikken. Zo werd dicht bij de plek van de moord een auto gevonden met kruitsporen en met dna-materiaal van Van der Z. Ook is de verdachte te zien op camerabeelden.

Kort na de moord is hij volgens het OM naar Roemenië gevlucht. Justitie zegt dat hij de moord samen met anderen heeft gepleegd, maar dat het niet duidelijk is geworden wie dat waren.

Reeks brandstichtingen en granaataanvallen

Naast de moord houdt het OM Van der Z. ook verantwoordelijk voor brandstichtingen en aanvallen op onder meer een café in Oss en een huis in Eindhoven, waar hij handgranaten naar binnen gooide. De reeks begon in februari 2018. Van der Z. zou de aanvallen samen met twee mannen van 30 en 31 hebben gepleegd. Tegen hen werd eerder al 15 en 20 jaar cel geëist.

"Het gaat om maanden van geweld, de wapens die zijn gebruikt doen denken aan een guerrillaoorlog", zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Den Bosch. "De misdaden zijn terroristisch en bedoeld om angst te zaaien. Dit is ondermijnende criminaliteit van het ergste soort."

Meegenomen door undercoveragenten

De verdediging pleit voor vrijspraak. Volgens de advocaat van Van der Z. is er te weinig bewijs dat hij Baum heeft doodgeschoten. Ook vindt de advocaat het niet kunnen dat de verdachte door undercoveragenten is meegenomen en twee dagen is verhoord in een huisje, terwijl ze wisten dat hij zwakbegaafd is.

Naast zwakbegaafdheid is bij Van der Z. een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Volgens deskundigen is hij wel volledig toerekeningsvatbaar. "Hij lijkt er voor te kiezen om zijn geweten uit te schakelen", aldus de officier van justitie.

30 jaar is de maximale celstraf die tegen Van der Z. geëist kan worden, meldt Omroep Brabant. De rechter doet binnenkort uitspraak.