Lijkenschandaal in China, duizenden lichamen verkocht aan medische sector

Correspondent Laura van Megen:

"De Chinese bevolking reageert geschokt op het nieuws. Mensen vragen zich af of het de lichamen zijn van hun geliefden, die in plaats van gecremeerd in stukken gesneden en illegaal verhandeld zijn. Of, aan de andere van kant van de keten, of zij het zelf zijn die transplantaties hebben gekregen van donoren die daar geen toestemming voor hadden gegeven.

De zaak loopt al een tijd, maar ging pas viraal toen een advocaat er iets over plaatste op socialemedianetwerk Weibo, het Chinese X. Hij deed zijn beklag dat de wettelijke strafmaten, een celstraf van drie jaar of minder en geen geldboete, veel te laag waren. 'Dit maakt me nog wel het wanhopigst', schreef hij. Hij krijgt online veel bijval."