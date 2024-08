Nederlandse estafetteploeg plaatst zich nog zonder Bol voor finale 4x400 meter

Saalberg kwam als starter overduidelijk tekort in haar laatste meters. Daarna gaf Klaver flink gas en bracht Nederland terug naar de tweede plaats in de race. Van der Schoot liep goed en behield die plek in het veld en De Witte hield ook stand.

Femke Bol

Bol mocht uitrusten van bondscoach Laurent Meuwly na haar derde plaats in de olympische finale van de 400 meter horden. Van der Schoot was Bols vervanger en maakte zo haar olympisch debuut.

Morgen tijdens de finale (21.22 uur) is de verwachting dat Bol wel aansluit bij de ploeg.