Estafetteploeg nog zonder Bol naar finale, Vetter staakt zevenkamp met blessure

Visser naar finale 100 meter horden

Net als op de Spelen van Tokio heeft Nadine Visser zich geplaatst voor de finale van de 100 meter horden. In haar heat (de tweede van de drie in totaal) liep de 29-jarige atlete uit Hoorn naar de tweede plek in een tijd van 12,43 seconden - 0,07 boven haar persoonlijk record. De snelste twee per heat plaatsen zich direct voor de eindstrijd.

Maayke Tjin-A-Lim kwam tekort in de halve finales. Ze rende naar de zevende plaats, met een tijd van 13,03 seconden, en is uitgeschakeld.

