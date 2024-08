Partij: gevluchte Puigdemont weer in België, na flitsbezoek aan Spanje

De gevluchte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is terug in België. Dat meldt zijn partij Junts per Catalunya. Puigdemont dook gisteren op in Barcelona, waar hij na zeven jaar ballingschap een korte toespraak hield. Sindsdien was hij spoorloos.

Puigdemont verscheen gisteren rond 09.00 uur samen met Josep Rull, de voorzitter van het Catalaanse parlement, op een bijeenkomst van zijn aanhangers in Barcelona. Voor ongeveer 3500 aanhangers sprak hij over zijn wens voor een "vrij en onafhankelijk Catalonië". Daarna stapte hij in een wachtende auto en verdween hij weer.

De politie in Catalonië hield een klopjacht om hem te vinden. Honderden agenten werden ingezet en wegen werden afgesloten voor meerdere politiecontroles. Toch wist Puigdemont uit de handen van de politie te blijven. Twee agenten zijn aangehouden, zij worden verdacht hem te hebben geholpen te vluchten.

Dinsdag in Barcelona

De partij van Puigdemont meldde vandaag op het Catalaanse radiostation RAC1 dat hij sinds dinsdag, twee dagen voor zijn korte toespraak, al in Barcelona was. Er werd niet bekendgemaakt waar hij precies zat. Ook is niet duidelijk of hij inmiddels in zijn huis in Waterloo is, of toch nog ergens anders in België verblijft.

De Catalaanse activist Lluís Llach meldde gisteren op sociale media, naar eigen zeggen op gezag van Puigdemont zelf, dat hij "veilig" was. Toen was nog onduidelijk of dat ook echt klopte.