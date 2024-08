Dagelijks 15.000 meldingen bij de ANWB, meer auto- en camperpech op vakantie

De ANWB Alarmcentrale heeft de afgelopen vijf weken ruim een half miljoen meldingen gekregen van Nederlanders met pech, ziekte of een ongeval. Dat zijn er zo'n 15.000 per dag. Ten opzichte van vorig jaar steeg de voertuighulpverlening in het buitenland met 5 procent.

De meeste autopechmeldingen komen van vakantiegangers uit Frankrijk. Maar ook in Duitsland en België zijn veel controlelampjes gaan branden en komen startproblemen en lekke banden voor.

Dit jaar zijn er meer meldingen van campers met problemen. Niet zo gek, want steeds meer Nederlanders kopen campers. Nederland telt sinds vorige maand een recordaantal van 620.000 caravans en campers.

Ziek op vakantie

De alarmcentrale is niet alleen bereikbaar voor autopech, maar ook in tijden van ziekte. "Bijvoorbeeld voor Nederlanders die in het buitenland in het ziekenhuis liggen, dan kijken we naar de zorgverzekering en de reisverzekering", zegt een woordvoerder van de ANWB. Ook kun je contact opnemen als je bijvoorbeeld twijfelt of je in het buitenland naar de dokter moet.

De medische hulpvragen gaan het vaakst over buikklachten, koorts en hartklachten. Deze meldingen komen het meest uit Spanje, Turkije en Frankrijk.

Buitenlandse garages dicht

De ANWB verwacht dat het deze maand nog drukker wordt, omdat augustus voor veel landen de maand is waarin de meeste mensen vakantie hebben. Dat geldt ook voor mensen die daar in garages werken. Daarom zijn daar garages vaker dicht of onderbezet en hebben Nederlanders hulp van de Wegenwacht nodig.

De bond hield al rekening met een drukke zomer en heeft daarom extra mensen ingezet. Er worden auto's ook op afstand gerepareerd. Dat houdt in dat een vakantieganger telefonisch wordt geïnstrueerd door een medewerker in Nederland om het voertuig weer aan de praat te krijgen. Volgens de ANWB zijn op die manier al 1200 mensen weer de weg op geholpen.