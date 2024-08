Hockeysters voor pikant weerzien met oud-bondscoach Annan in olympische finale

De 51-jarige Annan gelooft dat zij met de Chinese hockeysters in de olympische finale kan winnen van Nederland, dat het hockey al jarenlang domineert.

De wedstrijd in de groepsfase geeft aanleiding tot dat vertrouwen. "Wij domineerden die wedstrijd", zei de voormalig bondscoach van Oranje. "We kregen negen strafcorners, maar scoorden niet. Dat moet beter in de finale."

In 2022 nam ze het Chinese hockeyprogramma over. In twee jaar tijd bouwde ze aan een team dat nu al minimaal zilver binnen heeft.

"Sinds ik begon hebben we hier de hele tijd over gesproken. We willen een medaille winnen. We willen op het podium staan in Parijs. Dat zeg ik bijna bij elke training. Dit is waarom we dit doen en we moeten dit doen."

Ontslag Annan

Na het goud voor Nederland op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 is om Annan veel te doen geweest. Toen de Nederlandse hockeybond in 2022 concludeerde dat de sfeer in het vrouwenteam was verstoord, werd Annan per direct ontslagen.

Tijdens evaluatiegesprekken met hockeysters na de Spelen in Tokio was gebleken dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden overgehouden aan het klimaat waarin zij hadden gepresteerd.

Enkele speelsters bleken te maken hebben gehad met verbale intimidatie, terwijl ook sprake was van een zwijgcultuur die verderging dan de in topsport gebruikelijke kleedkamergeheimen. Onder meer Yibbi Jansen voelde zich niet prettig onder Annan en had zich een half jaar voor de Spelen in Tokio afgemeld als international.