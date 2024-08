Bus crasht tegen viaduct in Turkije, negen doden en gewonden

Bij een busongeluk in de Turkse plaats Polatli, ruim 80 kilometer van de hoofdstad Ankara, zijn zeker negen mensen omgekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De bus crashte tegen een viaduct. Volgens de gouverneur van de provincie Ankara was de bestuurder van de bus vermoedelijk in slaap gevallen.

Het ongeluk gebeurde vanochtend toen de bus van de stad Izmir in het westen van Turkije naar Agri in het oosten van het land reed. Een bestuurder van een auto die achter de bus reed, zag dat de chauffeur de controle over het stuur verloor. Hij toeterde en seinde met zijn koplampen om zijn aandacht te trekken, vertelt hij aan de Turkse krant Hürriyet.

De bus begon al zo'n vier kilometer voor het viaduct te slingeren, zegt de getuige. De onderdelen van de bus die door de crash losraakten, raakten zijn auto.

Vervolgens kwam de bus tot stilstand tegen een vangrail: