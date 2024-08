Breaker Sardjoe gaat met havo-diploma op zak voor historische olympische medaille

Inmiddels is ze achttien jaar en moest ze in het jaar van de Spelen eerst nog 'even' haar havo-diploma halen. "De afgelopen tijd was heel erg druk en hectisch", vertelt de tiener.

Daarom besloot ze om zich niet al direct voor een vervolgopleiding in te schrijven en een tussenjaar te nemen. "Ik wil me echt even honderd procent gaan focussen op breaking. Ik wil kunnen genieten van de olympische ervaring. En hopelijk een olympische medaille", voegt de ambitieuze Sardjoe daar direct aan toe.