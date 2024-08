Waarom zijn er zoveel tweelingen bij synchroonzwemmen? 'Haast een noodzaak'

Maar waarom zijn er dan niet zoveel tweelingen in andere duosporten, zoals bijvoorbeeld in het dubbelspel in het tennis?

"Als de een wat getalenteerder is dan de ander in een sport, dan geeft dat problemen bij tweelingen", zegt Jauma. "Ook thuis. Als ouder wil je je kinderen niet vergelijken. Voor coaches geldt natuurlijk hetzelfde, dat is niet erg positief. Maar in het synchroonzwemmen gaat dat probleem niet op. Ze zijn gelijken in het water. Dat is echt een voordeel aan deze sport. "

Toch was de Spaanse coach Jauma, die sinds 2017 met de zussen traint, aanvankelijk wat huiverig voor een samenwerking met een tweeling. "Ik hoorde van andere coaches dat het soms vrij moeilijk trainen is met tweelingen. Er zou altijd een beetje jaloezie zijn. Als je de een wat geeft, wil de ander dat ook, zeiden ze. En dan volgt er ruzie."

Derde wiel

"Maar dat is bij Bregje en Noortje absoluut niet het geval. Ik heb ze nog nooit ruzie zien maken, in al die zeven jaar niet. Ongelofelijk eigenlijk. Ze hebben ook altijd een lach op hun gezicht. Altijd. Ze zijn zo close. Ze steunen elkaar door dik en dun. Ja, ik ben soms wel een beetje het derde wiel, haha!"

Zeker als het gaat om het uitspreken van doelen. Jauma zou graag zien dat Noortje en Bregje volmondig durven te verkondigen dat ze voor goud gaan in Parijs.

Maar ondanks de recente successen zal de immer bescheiden tweeling zichzelf nooit zo op de borst kloppen.

"Nee, dat zit niet in ons", zegt Noortje.

Bregje: "Ook om teleurstellingen te voorkomen, denk ik."

Noortje: "We willen niet nog extra druk creëren."

Bregje: "Dat we nu durven te zeggen dat we mee zullen strijden..."

Noortje: "... is al een hele stap voor ons."