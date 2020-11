Noodoproep WHO en Unicef: honderden miljoenen nodig tegen mazelen, polio

"We kunnen het niet toestaan dat het gevecht tegen de ene dodelijke ziekte terreinverlies betekent in de strijd tegen andere ziekten", zegt Unicef-directeur Henriette Fore.

Volgens de WHO zijn door de coronapandemie in zeker 53 landen in totaal 91 vaccinatieprogramma's verstoord. Vooral in armere landen is de vaccinatiegraad flink gedaald, met zogenoemde 'immuniteitsgaten' in de bevolking tot gevolg. Met name jonge kinderen zijn kwetsbaar voor de ziekten.

Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen in een gezamenlijke noodoproep dat er ruim 550 miljoen euro nodig is om nieuwe epidemieën van besmettelijke ziekten als mazelen en polio te voorkomen. Miljoenen kinderen over de gehele wereld lopen risico, stellen de VN-organisaties.

De afgelopen jaren zag de WHO het aantal mazelenuitbraken weer toenemen. Vorig jaar werden wereldwijd de meeste nieuwe infecties met het extreem besmettelijke virus in ruim twee decennia gemeld. In 2021 en 2022 worden er door de lagere vaccinatiegraden in landen nog meer uitbraken verwacht.

Polio was voor de start van de pandemie nagenoeg uitgeroeid. In 2018 telde de WHO wereldwijd 33 nieuwe gevallen en in augustus melde de WHO nog dat de belangrijkste poliovariant in Afrika was bedwongen.

Door de pandemie vreest de organisatie nu dat het aantal nieuwe gevallen Pakistan, Afghanistan en delen van Afrika weer zal toenemen. Als die nieuwe uitbraken niet worden ingedamd, sluit de WHO een heropleving van de ziekte niet uit. Binnen tien jaar zou het aantal nieuwe gevallen dan weer kunnen toenemen tot 200.000 per jaar.

"De coronapandemie heeft het vaccinatiemomentum verstoord", zegt WHO-baas Tedros. Het coronavirus heeft volgens hem een verwoestend effect op de gezondheidszorg over de gehele wereld. "Maar in tegenstelling tot bij het coronavirus hebben we bij deze ziekten wel de kennis om ze te bestrijden. We hebben er alleen ook de middelen en toewijding voor nodig. Dan kunnen we levens van kinderen redden."