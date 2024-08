Wekdienst 9/8: Meerdere kansen op gouden medaille • Venezolaanse president Maduro voor hooggerechtshof

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Meerdere Nederlanders komen vandaag in actie op de Olympische Spelen in Parijs. Baanwielrenner Harrie Lavreysen hoopt in de sprint zijn olympische titel van 2021 te prolongeren, de Nederlandse hockeyvrouwen spelen de finale tegen China en Sifan Hassan loopt de 10 kilometer.

De Venezolaanse president Maduro verschijnt voor het hooggerechtshof. Hij wil dat het hof de door hem geclaimde verkiezingsoverwinning bekrachtigt. De oppositie denkt dat er is gefraudeerd en ziet het hof als een verlengstuk van het regime.

Vitesse begint na onzekere tijden over het voortbestaan van de club aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie. Telstar is vanaf 20.00 uur in de Gelredome de eerste tegenstander. Ook in de Eredivisie is vandaag de eerste wedstrijd: de promovendi FC Groningen en NAC Breda spelen tegen elkaar.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris zijn het eens geworden over een verkiezingsdebat op 10 september bij ABC News. Beide kandidaten hebben hun aanwezigheid bevestigd.

"Ik hoor dat Donald Trump eindelijk akkoord is met een debat met mij op 10 september. Ik kijk ernaar uit", schrijft Harris op X. Eerder op de dag had Trump op een persconferentie bevestigd dat hij in debat wil op 10 september, zoals hij eerder had gezegd toen Joe Biden nog de Democratische kandidaat leek te worden. Het was zijn eerste publieke optreden sinds Harris werd gekozen tot de Democratische presidentskandidaat en Tim Walz als haar running mate.

Trump wil daarnaast nog twee keer in debat met Harris: op 4 en 25 september bij Fox News en NBC News. Het kamp-Harris heeft daar nog niet officieel op gereageerd.

Ander nieuws uit de nacht:

Onderzoek: speeksel toont ernst luchtweginfectie bij kinderen beter aan dan bloedtest: dat concluderen onderzoekers van onder meer het Radboudumc en UMC Utrecht. Op dit moment is een bloedmeting nog de standaard.

Dode bij steekpartij Amsterdam-Zuid, verdachte aangehouden: de steekpartij vond plaats rond 02.00 uur bij het Hoofddorpplein.

Israël akkoord met hervatten onderhandelingen: Israël stuurt volgende week een team van onderhandelaars naar een bijeenkomst over het vrijlaten van Israëlische gijzelaars en een staakt-het-vuren in Gaza. Dat meldt het kantoor van premier Netanyahu.

En dan nog even dit:

Het is Femke Bol niet gelukt om olympisch kampioene te worden op de 400 meter horden. In Parijs moest ze haar meerdere erkennen in haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. Voor Bol restte de derde plaats.

Bol reageerde na afloop teleurgesteld: