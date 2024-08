Bij een steekpartij in Amsterdam-Zuid is een man om het leven gekomen. Kort na het incident is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

De steekpartij vond rond 02.00 uur plaats op het Hoofddorpplein. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het incident, maar de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer was een Amsterdammer van 23 jaar. De verdachte is een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.