Onderzoek: speeksel toont ernst luchtweginfectie bij kinderen beter aan dan bloedtest

Om vast te stellen hoe ernstig een terugkerende luchtweginfectie is bij kinderen, kan beter worden gekeken naar hun speeksel dan naar hun bloed. Dat concluderen onderzoekers van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis in het European Respiratory Journal. Op dit moment is een bloedmeting nog de standaard.

Zo'n 10 tot 15 procent van alle kinderen heeft last van terugkerende luchtweginfecties, die vaak worden veroorzaakt door een virus of bacterie. Als de infectie leidt tot een ziekenhuisbezoek, wordt er bloed geprikt op zoek naar afweerstoffen en mogelijke onderliggende aandoeningen of oorzaken.

Dat levert echter zelden iets op, zegt kinderinfectioloog/immunoloog Lilly Verhagen van het Radboudumc in een persverklaring. "We onderzochten daarom of we op een andere manier meer te weten kunnen komen over de ernst van ziekte. Dat zou heel waardevol zijn om te bepalen welke kinderen meer zorg nodig hebben, en wanneer het zin heeft om antibiotica te geven."

Uit een studie met honderd kinderen met terugkerende luchtweginfecties blijkt nu dat metingen in speeksel veel nuttiger zijn. Bovendien zijn ze prettiger voor kinderen.

Waar in het bloedonderzoek geen verband wordt gevonden tussen stoffen in het bloed en de ernst van de ziekte, is dat bij speeksel wel het geval. "In speeksel zagen we heel breed beschermende afweerstoffen, die werken tegen allerlei verschillende ziekteverwekkers", legt promovenda Mischa Koenen uit. "Kinderen die minder van zulke afweerstoffen hebben, doen het slechter en krijgen ernstigere infecties." Ze krijgen dan bijvoorbeeld vaker een longontsteking.

Slijmvlies in luchtwegen

Onderzoekers zagen ook dat de ernst van een luchtweginfectie samenhangt met een bepaald soort bacterie in de neuskeelholte. Kinderen die veel van deze bacterie op de slijmvliezen in de luchtwege hebben, zijn in de winter veel vaker ziek.

De metingen in speeksel en neusslijmvlies zijn volgens de onderzoekers waardevol in het bepalen van welke zorg en medicijnen kinderen met terugkerende luchtweginfecties nodig hebben.