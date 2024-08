Dolle vreugde, maar ook spijt na hockeytitel: 'Moeten ons als kampioensteam gedragen'

Het Stade Yves du Manoir in Parijs barstte donderdagavond uit zijn voegen nadat Duco Telgenkamp in de olympische hockeyfinale de beslissende shoot-out had binnengeschoten. De hockeyers stortten zich vooral op de gevierde doelman Pirmin Blaak, die in de door Oranje gewonnen shoot-out tegen Duitsland een hoofdrol speelde.

Het was sowieso een enorme vreugde-explosie op het veld. Aanvoerder Thierry Brinkman had even een euforisch moment voor zichzelf en de uitzinnige Koen Bijen sprintte meteen naar vrienden en familie op de tribune.

En dan was er ook nog Steijn van Heijningen. Hij was het hele toernooi reserve, maar uitgerekend in de finale maakte hij zijn eerste speelminuten. Van Heijningen stond vol ongeloof met zijn stick tegen het hoofd. Oranje had het na een loeispannende eindstrijd geflikt.

Delmee emotioneel

Bondscoach Jeroen Delmee was emotioneel na afloop. "Ik gun het die jongens zo. Om zo'n heroïsch gevecht te winnen, van Duitsland. Het was een echte finale met meer spanning dan mooi hockey", aldus de coach, die zelf als speler in 1996 en 2000 de olympische titel won.