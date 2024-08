Trump en Harris eens over verkiezingsdebat bij ABC News, Trump wil er nog twee

De Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris zijn het eens geworden over een verkiezingsdebat op 10 september bij ABC News. Beide kandidaten hebben hun aanwezigheid bevestigd.

"Ik hoor dat Donald Trump eindelijk akkoord is met een debat met mij op 10 september. Ik kijk ernaar uit", schrijft Harris op X. Eerder op de dag had Trump op een persconferentie bevestigd dat hij in debat wil op 10 september, zoals hij eerder had gezegd toen Joe Biden nog de Democratische kandidaat leek te worden. Het was zijn eerste publieke optreden sinds Harris werd gekozen tot de Democratische presidentskandidaat en Tim Walz als haar running mate.

Trump wil daarnaast nog twee keer in debat met Harris: op 4 en 25 september bij Fox News en NBC News. Het kamp-Harris heeft daar nog niet op gereageerd. Een verslaggever van NBC meldde op X dat Harris desgevraagd alleen zei dat ze uitkeek naar het debat op 10 september.

Het zal voor het eerst zijn dat Trump en Harris direct met elkaar in debat gaan. Eerder kwam het ABC-verkiezingsdebat nog op losse schroeven te staan, nadat Trump had aangegeven dat afspraken die hij daarover met Biden had gemaakt ongeldig waren. Trump zei dat hij alleen op 4 september met Harris in debat wilde gaan bij Fox News, een zender die hem beter gezind is dan ABC News. Harris zei daarop dat de Republikein te bang was om met haar te debatteren.