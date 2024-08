Parijs vandaag: Hassan op tien kilometer en hockeysters op jacht naar unieke dubbel

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 14. Klik hier voor het volledige programma.

Het wordt wederom een dag met Nederlandse kansen in Parijs. Om 20.00 uur hopen de hockeysters voor een unieke dubbel te zorgen. Donderdag wonnen de hockeymannen na shoot-outs tegen Duitsland het goud. Vanavond is China de tegenstander van de vrouwen.

Een ander hoofdgerecht vinden we op de atletiekbaan. Om 20.57 uur beginnen Sifan Hassan en Diana van Es aan de 10 kilometer, de afstand die Hassan in Tokio wist te winnen.

Meer atletiekactie

Sofie Dokter, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter vervolgen hun meerkamptoernooi. Om 10.52 uur starten de Nederlandse vrouwen in de tweede heat van de 4x400 meter. Na 12.00 uur lopen Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim hun halve finales op de 100 meter horden.

In de avond zien we finales van de 4x100 meter voor vrouwen met Nederland (19.30 uur) en het kogelstoten met Jessica Schilder (19.35 uur).