Wiebes wint eerste etappe Madrid Challenge na tumultueuze etappe

Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste rit van de Madrid Challenge gewonnen. De renster van Sunweb won de sprint, na een pittig klimmetje in de finale, met overmacht .

De etappe over 82 kilometer van Toledo naar Escalona kende een onrustig verloop. De Spaanse Mireia Benito Pellicer reed 40 seconden voor het peloton toen zij en alle andere rensters de verkeerde kant op gestuurd werd. Daarop werd de koers korte tijd stilgelegd.

Niet lang na de hervatting reed Benito lek en was haar vlucht voorbij. Na meerdere mislukte aanvallen en een valpartij in de hectische finale, had Wiebes de beste benen.

Geen Van der Breggen, wel Van Vleuten

De Madrid Challange duurt nog tot en met zondag. Zaterdag volgt een tijdrit van 9,3 kilometer, zondag een rit in Madrid van 100 kilometer, voor de slotrit van de Ronde van Spanje voor mannen die ook in de Spaanse hoofdstad finisht.

Wereldkampioene Anna van der Breggen en Chantal Blaak, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, zijn er niet bij in Spanje. Europees kampioene Annemiek van Vleuten rijdt de laatste wedstrijd van het seizoen wel.