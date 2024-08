Droom van Bol ontaardt in nachtmerrie: 'In race om goud verliest ze zilver'

Het vakmanschap van Meuwly staat buiten kijf. Hij zag de afgelopen drie jaar zijn atleten op 400-meternummers 34 medailles winnen op grote toernooien. Als trainer blijkt hij alleen succesvoller dan als ziener.

Het was alles of niets, sprak Meuwly na afloop. "Femke liep halverwege 0,3 seconde sneller dan tijdens haar persoonlijke record." Ze had geen keuze, klonk het welhaast verontschuldigend. "Ze moest zo lopen in een poging te winnen."

Anticlimax

"Een anticlimax", noemde haar andere trainer Bram Peters de finale. "Hier hebben we drie jaar voor getraind. We zijn elke dag bezig geweest om haar een klein beetje beter te maken en het gaatje met McLaughlin te slechten. Vandaag moest het gebeuren. Als het dan niet lukt, is dat pijnlijk. Wat ons rest, is moed verzamelen en het over vier jaar in Los Angeles beter proberen te doen."

De finale bevestigde wat Peters al wist. "McLaughlin is afkomstig van een andere planeet. En dat is Femke ook. Zonder McLaughlin was ze de allergrootste ooit geweest op de 400 horden. Het is jammer voor haar dat er één iemand rondloopt die gewoon te goed is."