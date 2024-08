Tienerterroristen in opkomst: groot deel aanslagplegers en verdachten is jong

In (afgesloten) chatgroepen en door de algoritmes van sociale media belanden jongeren in "echokamers", zegt terrorisme-expert Tanya Mehra. "Daar horen ze constant dezelfde, mogelijk radicale, geluiden van andere tieners."

Ook de Nationaal Coördinator Terrorismbestrijding waarschuwde recent: "Een deel van de jihadisten en radicaalislamisten [...] radicaliseert online. Onder hen bevinden zich soms zeer jonge personen. Sommigen van hen treffen ook daadwerkelijk voorbereidingen om een aanslag te plegen, blijkt uit verschillende arrestaties in Europa."

Ook meer extreemrechtse jongeren

Niet alleen islamitische, maar ook rechts-extremistische terreurverdachten zijn steeds vaker (erg) jong, ziet Neumann in zijn onderzoek. Renard benadrukt dat online radicalisering niet voorbehouden is aan jihadisme. "Je ziet het ook toenemen bij ultrarechts extremisme. Jongeren in het algemeen zijn, ook buiten ideologie om, veel meer gefascineerd geraakt door geweld. Ze zijn er steeds ongevoeliger voor geworden om het te zien en te gebruiken, eerst online en dan mogelijk ook in de echte wereld."

Via sociale media verspreidt gewelddadige en haatdragende inhoud bovendien makkelijk. De grote platforms halen tegenwoordig extreme video's en berichten wel veel sneller offline, zegt Renard. Overheden doen bovendien meer aan regulering. Tegelijkertijd zijn er nog veel kleinere platforms als Telegram die weinig modereren.

Er zit ook een positieve kant aan het bestaan van extremistische chatgroepen: door er te infiltreren kan de politie monitoren wat er gebeurt en of er over aanslagen wordt gesproken. Mehra: "En als je content of groepen online laat, kan je bewijs verzamelen om verdachten mogelijk te vervolgen. Maar als de content leidt tot het aanzetten van geweld en gebaseerd is op mis- en desinformatie is het wel van belang om het zo snel mogelijk offline te halen."