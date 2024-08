Nog een bewoner zorginstelling Arnemuiden overleden door brand

De uitslaande brand van afgelopen zaterdag in een woning van een zorginstelling in Arnemuiden heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. Een 57-jarige man is in het ziekenhuis overleden.

De brand brak zaterdagnacht tegen 03.30 uur uit aan het Buitengat in de Zeeuwse stad. Volgens de veiligheidsregio woedde het vuur in de garage van een twee-onder-een-kapwoning waarin de cliënten van de zorginstelling wonen, en veroorzaakte korte tijd veel rook. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een storing in de koelkast.

In de instelling waren ten tijde van de brand negen mensen aanwezig: acht bewoners en een medewerker. Een 52-jarige bewoonster kwam zaterdagnacht al om het leven. Drie anderen raakten zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.

Een van hen is daar overleden, heeft de zorginstelling bekendgemaakt. De andere twee zijn thuis en maken het naar omstandigheden goed.

Impact

Het nieuws komt hard aan bij de medewerkers, schrijft Omroep Zeeland. "Dit is voor ons allemaal en met name voor de familie een verdrietig bericht. Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe", laat de zorginstelling weten.

Eerder lieten buurtbewoners weten zeer geschrokken te zijn van de gebeurtenis. "Je zag de bewoners elke dag", vertelde buurman Jo Kodde.