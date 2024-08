Bol ontroostbaar na brons: 'Kwam voor allerbeste race, liep een van de slechtste'

Misschien, zo klonk het, had ze zich geforceerd omdat ze wist dat ze het moest opnemen tegen de wereldrecordhoudster, Sydney McLaughlin-Levrone, die een klasse apart was. Bol: "Ik wist dat ik harder moest starten dan ooit. Dat probeerde ik ook echt wel. Ik wist dat het kan betekenen dat je aan het einde van de race meer doodgaat. Dat was het plan. Ik weet dat ik in zo'n geval zo ver voor lig op de rest dat ik zilver kan halen."

'Dit is echt even heel vervelend'

"Ik wilde deze race lopen en alles, maar dan ook álles geven wat ik heb. Dat heb ik denk ik ook gedaan. Alleen niet op een slimme manier."

"In La Chaud-de-Fonds en Londen startte ik ook hard. Toen lukte het wel. Ik snap het niet. Ik ben aan het einde uit het lood geraakt dat Anna Cockrell over me heen kwam. Dat was mijn eigen fout. Op zich was het ook wel logisch. Ik wist van tevoren dat Sydney daar kon lopen en dat ik dan mijn ding moest blijven doen. Dit is echt even heel vervelend."