DNA-onderzoek bevestigt: wolf weer betrokken bij incident met kind

Bij het incident in het bosgebied in Austerlitz waarbij vorige week woensdag een meisje omver werd geduwd, was weer een wolf betrokken. Dat blijkt uit DNA-onderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd.

Bij een ander incident met een kind in Leusden, half juli, werden ook al DNA-sporen van een wolf aangetroffen op de kleding die het kind droeg. Of de wolf die in Austerlitz een kind omver duwde dezelfde was als die in Leusden, moet nadere analyse uitwijzen.

Kort na het incident gaven de provincie Utrecht en de gemeenten Leusden, Zeist, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug het dringende advies om niet naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen met kleine kinderen. Daarnaast wordt geadviseerd honden aan te lijnen en in de buurt te houden.

Bij Zeist was er gisteren opnieuw een incident tussen een wolf en een hond die niet aangelijnd zou zijn. Een dierenarts constateerde een bijtwond bij de hond.