Ajax heeft aan pegel Berghuis genoeg in moeizaam eerste duel met Panathinaikos

Eén wijziging

De Italiaanse trainer Francesco Farioli, die vrijwel het hele duel hard schreeuwend langs de kant stond, stuurde voor de derde wedstrijd op rij vrijwel exact hetzelfde elftal het veld op. In het tweeluik tegen FK Vojvodina had het immers gewerkt. Slechts op één plek veranderde de Italiaan iets tegen de Grieken: Berghuis verving de geblesseerde Deen Christian Rasmussen.

In het olympisch stadion in Athene, waar Marco van Basten de Amsterdammers in 1987 tegen Lokomotiv Leipzig met een beroemde kopbal bij de eerste paal naar de winst in de Europa Cup II knikte, begon Ajax aardig. De Grieken werden naar achteren gedrukt en met een drietal kansjes in de eerste minuten lieten de Amsterdamse ambitie zien. Maar veel verder kwam het niet.

Een wat tamme eerste helft ontvlamde pas na een klein half uur toen Ajax over rechts soepel combineerde via Berghuis, Devyne Rensch en Kian Fitz-Jim. Berghuis kreeg de bal nadat hij de aanval zelf had opgezet, terug, pegelde met links raak en juichte als de nonchalant schietende Turkse olympiër Yusuf Dikeç. Handpistool de lucht in, andere hand in de zak: 1-0.