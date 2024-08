Blauwtongvirus veroorzaakt drukte bij destructiebedrijf: 'Alle hens aan dek'

Een Nederlands destructiebedrijf krijgt het niet meer voor elkaar om dode dieren binnen een werkdag op te halen. Door het blauwtongvirus kunnen de medewerkers van Rendac de vele meldingen niet meer bijhouden.

Rendac, gevestigd in het Brabantse Son, is het enige bedrijf in Nederland dat dode dieren en slachtafval verwerkt. "Het is alle hens aan dek", zegt directeur Sjors Beerendonk. Normaliter haalt het bedrijf kadavers binnen een werkdag op, maar dat lukt al weken niet meer. Want ondanks een vaccinatieronde grijpt het blauwtongvirus om zich heen.

Twaalf uur per dag rijden

De medewerkers moeten vooral langs bij schapenboeren sinds de nieuwe uitbraak van het virus. Maar met de zestig vrachtwagens die al twaalf uur per dag rondrijden, lukt het niet om in die tijd alle adressen langs te gaan. "De chauffeurs doen er echt alles aan om de achterstanden in te lopen", zegt Beerendonk. "Maar toch moeten ze in de weekenden doorwerken."

De vaccins lijken tot nu toe te zorgen voor minder dode schapen en mildere symptomen bij runderen. Toch heeft de vaccinatieronde nog te weinig effect gehad, vindt Beerendonk. "Het heeft de scherpe randjes er misschien een beetje vanaf gehaald, maar het heeft niet de enorme sterfte kunnen voorkomen."

Afgelopen weken bleek al dat de vaccins geen volledige bescherming bieden tegen het virus. Enkele dierenartsen en veehouders waren bezorgd toen er ook gevallen opdoken van gevaccineerde dieren die ziek werden en doodgingen.

Warm weer

Het verdere verloop van de uitbraak is niet te voorspellen, weet ook Beerendonk. "De knutten die het blauwtongvirus verspreiden, houden van warm weer. Dus als het warm blijft, blijven de insecten vee besmetten en blijven er dus dieren doodgaan."