Bol moet olympische titel aan McLaughlin laten en blijft steken op brons

Een jaar na Tokio werd McLaughlin-Levrone in Eugene wereldkampioen, voor Bol. Sindsdien hadden ze niet meer tegen elkaar gelopen. De Amerikaanse laat zich zelden zien bij internationale wedstrijden. Voor veel atleten blijft ze, hoewel een wereldtopper, nog altijd een mysterie.

Bol is op de 400 meter horden sinds 2020 ongeslagen in de prestigieuze Diamond League. Ze won sindsdien alle 21 wedstijden waarbij ze aan de start verscheen, maar tot een treffen met McLaughlin-Levrone kwam het nergens.

'We drinken geen koffietjes samen'

"We kennen elkaar niet heel goed", vertelde Bol voorafgaand aan de Spelen. "Als atleet ken ik haar natuurlijk wel en als we elkaar zien is het ook prima, maar het is niet alsof ik koffietjes met haar drink. Ik spreek haar niet heel veel."