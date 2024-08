Bol moet olympische titel aan McLaughlin laten en blijft steken op brons

"Ik snap het echt niet", reageerde een emotionele Bol. "De verzuring sloeg gewoon toe. Ik ben zo goed in vorm en voel me zo sterk en na 250 meter gaat het gewoon niet meer."

"Het was nog een extra klap toen iemand over me heen kwam, dat had ik niet verwacht. Toen deed ik een extra stap naar de laatste horde, wat dom is. Ik baal ervan. Ik kom hier voor mijn allerbeste race en ik loop een van mijn slechtste."

Tweede medaille in Parijs

Afgelopen zaterdag pakte Bol wel goud op de 4x400 meter voor gemengde estafetteteams. In een sensationele finale liep ze in de laatste halve ronde drie concurrenten voorbij voor haar eerste olympische titel.