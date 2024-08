Tebogo verrast met goud op 200 meter, Pakistaan Nadeem tovert met speer

Bij het verspringen ging het goud naar Tara Davis-Woodhall. De Amerikaanse, dit jaar wereldkampioene indoor en zesde op de vorige Spelen, gaf de rest met 7,10 meter het nakijken.

Malaika Mihambo won in Tokio een gouden medaille, was ook daarna dominant, maar zag haar voorbereiding op deze Spelen door een blessure worden verstoord. De Duitse leek na het EK-goud in juni wel weer op tijd in vorm te zijn, maar kwam nu niet verder dan 6,98 meter en pakte daarmee zilver.

Verspringen én hinkstapspringen

Het brons was voor Jasmine Moore, die eerder ook brons bij het hinkstapspringen won. De Amerikaanse is daarmee na Tatjana Lebedeva (Rusland) de tweede atlete die op één editie op beide disciplines een medaille wint.