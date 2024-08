Goud hockeyers na zenuwslopende finale tegen Duitsland met grimmig slot

De Nederlandse hockeyers hebben in een zenuwslopende finale tegen Duitsland het goud veroverd op de Olympische Spelen in Parijs. In het Yves-du-Manoir-stadion waren ze in de shoot-out beter dan Duitsland, nadat de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd.

Het is het eerste olympische goud voor de hockeymannen in 24 jaar. De laatste keer dat de hockeyers goud veroverden was op de Spelen van Sydney.

Provocerende Telgenkamp

Na de winnende inzet van Duco Telgenkamp werd het even onvriendelijk op het veld tussen Nederland en Duitsland, waarbij een aantal spelers uit elkaar gehaald moest worden.

De Duitse keeper Jean Danneberg had vooraf gezegd dat Oranje bang was voor Duitsland. Telgenkamp maakte na de winst in het gezicht van de keeper een sussend gebaar en sloeg de Duitser daarna ook nog zachtjes op zijn helm.

Thierry Brinkman vond het opstootje met Telgenkamp jammer: "We zijn een kampioensteam, daar moeten we ons ook naar gedragen." Bondscoach Jeroen Delmee greep ook in. "Iedereen houdt z'n kop", riep hij.