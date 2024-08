Huisarts in Breezand kan aan de slag na vrijgegeven dossiers Co-Med

Huisarts Wouter Breebaart kan eindelijk de deuren van zijn nieuwe praktijk in Breezand, Noord-Holland, gaan openen. Hij nam die over van de failliete huisartsketen Co-Med. De curatoren die dat faillissement moeten afhandelen, willen de dossiers alleen vrijgeven tegen een vergoeding.

Hoewel dat vaker gebeurt, vinden zorgverzekeraars het "onwenselijk dat premiegeld op deze manier wordt ingezet", zegt CZ. Die doet het woord namens alle andere zorgverzekeraars. In gesprekken met de curatoren wordt gezocht naar een oplossing. "De verzekeraars zijn tegen het betalen voor de overdracht van patiëntendossiers", meldt de woordvoerder.

Vooruitlopend op een totaaloplossing hebben de zorgverzekeraars en curatoren afgesproken om alvast de dossiers vrij te geven voor de praktijk van Breebaart, zodat hij snel kan beginnen. "De afspraak moet nog wel geformaliseerd worden", zegt een woordvoerder.

Opgelucht

Breebaart is opgelucht. Zonder de medische gegevens van patiënten kunnen huisartsen niet werken, vertelde hij vorige week aan regionale omroep NH. "Alles staat in de dossiers. Van de voorgeschiedenis tot medicijngebruik. Patiënten weten dat ook niet allemaal uit hun hoofd."

Voor hem is het nu opgelost, zegt hij nu tegen de regionale omroep. "De dossiers gaan nu naar onze softwareleverancier die ze voor ons klaar gaan zetten in een systeem, zodat we alles weer goed kunnen zien."

"Ik wil mijn dank uitspreken naar de zorgverzekeraars die keihard hebben gewerkt. Ik had bijna dag en nacht contact met mijn contactpersoon bij VGZ en die heeft zo veel gedaan." De huisarts verwacht volgende week de deuren in Breezand te openen. "Ik sta echt te popelen."

'Belang van patiënten voorop'

Ondertussen gaan de gesprekken met zorgverzekeraars en de curatoren verder. Ze hopen snel een vaste oplossing te vinden voor alle patiënten, door afspraken te maken over de overdracht van alle praktijken die van Co-Med waren. "Ze stellen het belang van patiënten en hun toekomstige huisartsen voorop", aldus de woordvoerder.

Geen geld meer

Op 5 juli verklaarde de rechter huisartsenketen Co-Med failliet.

Een week eerder verscheurden de zorgverzekeraars het contract met Co-Med. Daardoor kreeg de keten, met tien praktijken door het hele land, geen geld meer. Tienduizenden patiënten kregen een andere huisarts toegewezen. Vaak was dat Arene, een digitale huisartsenpraktijk.