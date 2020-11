Meer locaties van nieuwe (X)L-teststraten bekend

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de locaties van een aantal XL-testlocaties bekendgemaakt. Ze staan in een lijst die op rijksoverheid.nl is gezet.

Behalve de grote steden krijgt ook Schiphol een XL-teststraat waar tussen de 3000 tot 12.000 testen per dag kunnen worden afgenomen. In totaal zijn dat er ruim 100.000 per dag, een verdubbeling van de capaciteit. De straten gaan eind deze maand of begin volgende maand open. In Utrecht, Groningen, Rotterdam en Den Haag is de bouw al begonnen.

De veiligheidsregio's IJssellanden, Twente en Zuid-Limburg en West-Brabant krijgen L-teststraten. Waar precies, moet nog worden bepaald. In de provincies Friesland, Drenthe en Zeeland wordt gekeken hoe sneltesten kunnen worden aangeboden op bestaande locaties.

Er komen in totaal twintig L- en XL-straten, is vandaag bekendgemaakt: